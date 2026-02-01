Galentine´s Night Compiègne
Galentine´s Night Compiègne vendredi 13 février 2026.
Galentine´s Night
2 Rue Saint-Martin Compiègne Oise
Galentine’s Night Soirée entre filles
Date vendredi 13 février 2026
Horaire 19h30 23h00
Lieu 2 ter Rue Saint Martin, 60200 Compiègne, France (privatisé)
Description
Venez célébrer l’amitié et les moments complices entre femmes lors de notre Galentine’s Night ! Cette soirée entièrement privatisée est l’occasion de se retrouver entre filles pour rire, créer et se faire plaisir.
Au programme
• Bar à pancakes sucrés et salés
• Cocktail de bienvenue
• Atelier créatif peinture sur verre
• Musique et ambiance conviviale
Une soirée 100 % girly, pour partager rires, créativité et douceur entre copines.
Réservation
Réservez votre place dès maintenant sur https://www.billetweb.fr/galentine-s-night
2 Rue Saint-Martin Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 6 66 96 24 30 matylda_moments@gmail.com
English :
Galentine’s Night ? Girls’ night out
Date: Friday, February 13, 2026
Schedule: 7:30 pm ? 23h00
Location 2 ter Rue Saint Martin, 60200 Compiègne, France (private)
Description
Come and celebrate friendship and complicity between women at our Galentine?s Night! This fully privatized evening is an opportunity for girls to get together, laugh, create and have fun.
On the program: ?
? sweet and savory pancake bar
? welcome cocktail
creative workshop: glass painting
? music and convivial atmosphere
A 100% girly evening of laughter, creativity and sweetness with your girlfriends.
Reservations
Reserve your place now at https://www.billetweb.fr/galentine-s-night
