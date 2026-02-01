Galentine´s Night Compiègne

Galentine´s Night

2 Rue Saint-Martin Compiègne Oise

Tarif : 55 – 55 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 19:30:00

fin : 2026-02-13 23:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Galentine’s Night Soirée entre filles

Date vendredi 13 février 2026

Horaire 19h30 23h00

Lieu 2 ter Rue Saint Martin, 60200 Compiègne, France (privatisé)

Description

Venez célébrer l’amitié et les moments complices entre femmes lors de notre Galentine’s Night ! Cette soirée entièrement privatisée est l’occasion de se retrouver entre filles pour rire, créer et se faire plaisir.

Au programme

• Bar à pancakes sucrés et salés

• Cocktail de bienvenue

• Atelier créatif peinture sur verre

• Musique et ambiance conviviale

Une soirée 100 % girly, pour partager rires, créativité et douceur entre copines.

Réservation

Réservez votre place dès maintenant sur https://www.billetweb.fr/galentine-s-night

Galentine’s Night Soirée entre filles

Date vendredi 13 février 2026

Horaire 19h30 23h00

Lieu 2 ter Rue Saint Martin, 60200 Compiègne, France (privatisé)

Description

Venez célébrer l’amitié et les moments complices entre femmes lors de notre Galentine’s Night ! Cette soirée entièrement privatisée est l’occasion de se retrouver entre filles pour rire, créer et se faire plaisir.

Au programme

• Bar à pancakes sucrés et salés

• Cocktail de bienvenue

• Atelier créatif peinture sur verre

• Musique et ambiance conviviale

Une soirée 100 % girly, pour partager rires, créativité et douceur entre copines.

Réservation

Réservez votre place dès maintenant sur https://www.billetweb.fr/galentine-s-night .

2 Rue Saint-Martin Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 6 66 96 24 30 matylda_moments@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Galentine’s Night ? Girls’ night out

Date: Friday, February 13, 2026

Schedule: 7:30 pm ? 23h00

Location 2 ter Rue Saint Martin, 60200 Compiègne, France (private)

Description

Come and celebrate friendship and complicity between women at our Galentine?s Night! This fully privatized evening is an opportunity for girls to get together, laugh, create and have fun.

On the program: ?

? sweet and savory pancake bar

? welcome cocktail

creative workshop: glass painting

? music and convivial atmosphere

A 100% girly evening of laughter, creativity and sweetness with your girlfriends.

Reservations

Reserve your place now at https://www.billetweb.fr/galentine-s-night

L’événement Galentine´s Night Compiègne a été mis à jour le 2026-02-01 par Compiègne Pierrefonds Tourisme