Exposition Guillaume SOREL – Villes d’histoires – Galerie 9e art Galerie 9e art Paris

En 2016, au cours d’un voyage à Venise, Guillaume Sorel produit une série de grandes illustrations représentant la Cité des Eaux. Empreintes de son esthétique et de son goût pour le fantastique, elles s’inscrivent dans le prolongement de ses dessins dédiés à Prague réalisés six ans auparavant.L’artiste s’attelle à la représentation de différents lieux emblématiques de la ville de Bruges en 2020, mais la pandémie coupe court à son projet. Confiné en Bretagne, il imagine les villes de Clohars-Carnoët et de Saint-Malo envahies par les animaux sauvages et les créatures fantastiques.

Les couleurs lumineuses et l’ambiance surnaturelle des dessins transportent le visiteur dans un monde merveilleux.

Un artbook en édition limitée sera publié à l’occasion de cette exposition.

À PROPOS DE GUILLAUME SOREL

Né à Cherbourg, Guillaume Sorel s’intéresse très tôt à l’univers de la bande dessinée. Après un BEP génie civil, il se forme à l’école des Arts Appliqués de Lyon puis aux Beaux-Arts de Paris.

Il réalise ses premières illustrations professionnelles pour des sociétés de jeux de rôles et signe sa première couverture chez Presse Pocket en 1991. La même année, il fait ses débuts dans le monde de la bande dessinée avec L’Ile des Morts et des séries comme Mens Magna ou Typhaon. Passionné de littérature, il adapte dans les années 2010 Le Horla ou encore Macbeth Roi d’Ecosse.

Du mercredi 20 août 2025 au samedi 23 août 2025 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 13h00

Le jeudi 03 juillet 2025

de 18h00 à 20h30

Du vendredi 04 juillet 2025 au samedi 19 juillet 2025 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 13h00

gratuit Tout public.

Galerie 9e art 4, rue Crétet 75009 Paris

Galerie 9e art 4, rue Crétet 75009 Paris