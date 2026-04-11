Galerie Agapé Hub Muse-ical Painting show Agapé Hub Dinard
Galerie Agapé Hub Muse-ical Painting show Agapé Hub Dinard samedi 18 avril 2026.
Dinard
Galerie Agapé Hub Muse-ical Painting show
Agapé Hub 21 Boulevard Féart Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 18:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Dans le cadre de son exposition ARBORESCENCE, l’Agapé Hub accueille l’artiste Galadriel GESTIN pour une performance Live pour la première fois en France.
Avec sa performance Muse-Ical Painting show , peignant sur plexiglas face à son public, Galadriel Gestin transcende les frontières de la peinture en créant des sons avec un looper et le choc de ses pinceaux sur la surface, enveloppant le public d’une atmosphère aussi mystérieuse que poétique. Œuvres à part entières les résultats de ces performances sont toujours bluffants.
Entrée libre. .
Agapé Hub 21 Boulevard Féart Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Galerie Agapé Hub Muse-ical Painting show Dinard a été mis à jour le 2026-04-08 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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