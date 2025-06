Galerie Anne-Marie LETORT Sauclières 5 juillet 2025 07:00

Aveyron

Galerie Anne-Marie LETORT La Combe Sauclières Aveyron

Vous êtes invités à venir découvrir les peintures d’Anne-Marie Letort.

Originaire du Pays de Caux, Anne-Marie Letort a rejoint le Causse du Larzac en 1997, après trente années en Mayenne.

Sa peinture, nourrie de sa rencontre avec les oeuvres de Paul Klee, Nicolas de Staël, Serge Poliakoff, Roger Bissière est densité de matière, flamboiement de couleur, rayonnement de lumière, harmonie des formes. .

La Combe

Sauclières 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 16 01

English :

You are invited to discover the paintings by Anne-Marie Letort.

German :

Sie sind herzlich eingeladen, die Gemälde von Anne-Marie Letort zu besichtigen.

Italiano :

Siete invitati a venire a scoprire i dipinti di Anne-Marie Letort.

Espanol :

Le invitamos a que descubra las pinturas de Anne-Marie Letort.

