TOGAETHER ET AU ROI / Waall 07 – Galerie Au Roi Paris, 7 juin 2025, Paris.

Photographie, peinture, installation.

« Waall est une programmation artistique indépendante et inclusive, lancée en 2023 par l’agence togaether et la Galerie Au Roi, située au cœur du 11e arrondissement de Paris. L’objectif de Waall est de proposer un espace d’expression à des artistes aux pratiques diverses, qu’ils soient émergents ou confirmés, et de favoriser le dialogue entre disciplines artistiques et publics variés.

Pour cette nouvelle édition, une sélection d’artistes a été réalisée à la suite d’un appel à candidatures, parrainé par le photographe Fifou et soutenu par ArtPress. Ces artistes ont été invités à concevoir une exposition immersive, collective et transdisciplinaire. Plus de 100 candidatures ont été reçues, et le choix du jury a été particulièrement difficile, en raison de la richesse et de l’engagement des propositions. Les artistes retenus pour cette édition sont : Zoé Meyer, Zadig Robin, Luce Terrasson et Manon Vallé.

Zoé Meyer, à travers la broderie, le dessin, le film et l’écriture créative, se concentre sur la redécouverte de l’histoire cachée du linge de maison. Par ses interventions contemporaines, elle dialogue avec les motifs préexistants brodés par les anciens propriétaires, créant une conversation méditative qui explore les liens transgénérationnels et les relations intimes à travers les matériaux textiles.

La pratique artistique de Zadig Robin est centrée sur le dessin et l’installation de ses œuvres dans l’espace. Ses scènes, inspirées de son quotidien, du cinéma, des jeux et des clips vidéo, créent des atmosphères apaisantes et propices à la contemplation. Il cherche à susciter un sentiment d’évasion, une immersion dans un autre monde où le temps semble suspendu, et où la réalité se transforme en un univers parallèle.

Luce Terrasson, diplômée en textile de l’ESAAT Roubaix, a aussi enseigné la création artistique. Son travail avec le collectif CELA a posé les bases d’une recherche technologique et poétique, interrogeant les relations entre lumière, son et espace. Dans ses œuvres, le dispositif technique prend une place essentielle : l’objet devient indissociable du sujet, explorant les notions de représentation, de vraisemblance, d’ambiguïté et de paradoxe.

Manon Vallé, artiste pluridisciplinaire dont le médium principal est la céramique, explore à travers le dessin et le volume les rencontres et les mouvements qui ont façonné l’histoire de l’humanité. Elle s’intéresse aux notions de confort, d’accueil et de métissage, en puisant dans l’imaginaire du foyer, un lieu d’échanges et de transformation culturelle. »

Commissariat : togaether et Au Roi

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 00h00

gratuit

Tout public.

Galerie Au Roi 73 rue de la Fontaine au Roi 75011 Métro : Couronnes : 2 Belleville : 11 Parmentier : 3 Bus : Maison des Métallos : 96 Vélib’ : Jean-Pierre Timbaud – VaucouleursParis

