Femmes Sans Frontières : Un siècle d’engagement et de réalisations (1924 – 2024) Galerie Béatrice Hodent de Broutelles Paris 26 juin 2025

Du 19 juin au 31 août 2025, l’Été Solidaire fait son grand

retour dans le 7e arrondissement pour une 21e édition en

s’associant à l’événement Paris en Seine.

Cette année encore, la mairie et la Maison de la vie associative et citoyenne

ont pu compter sur l’engagement de nombreuses associations pour vous proposer

plus d’une centaine d’animations gratuites tout l’été.

Du 26 au 28 juin de 11h à 18h, Soroptimist International Paris Fondateur contribue à la programmation culturelle de l’Été Solidaire en vous offrant l’exposition « Femmes Sans Frontières: Un siècle d’engagement et de réalisations (1924 – 2024) ». À l’occasion du centenaire du premier club Soroptimist européen fondé à Paris en 1924, cette exposition retrace l’engagement de femmes remarquables à travers les époques. Une rétrospective vibrante à travers écrits, images et archives qui témoignent de l’intelligence, de la volonté et de l’énergie au service du progrès social.

Rendez-vous dans la galerie Béatrice Hodent de Broutelles de la Mairie du 7e arrondissement: les entrées sont libres !

Du jeudi 26 juin 2025 au samedi 28 juin 2025 :

jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Galerie Béatrice Hodent de Broutelles 116, rue de Grenelle 75007 Paris

