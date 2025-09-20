Galerie de l’ancien abattoir Galerie de l’ancien abattoir Auxi-le-Château

Galerie de l’ancien abattoir Galerie de l’ancien abattoir Auxi-le-Château samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Exposition « La libération d’Auxi »

Galerie de l’ancien abattoir place de l’hôtel de ville, auxi Auxi-le-Château 62390 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025