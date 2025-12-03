Galerie de portrait à la Micro-Folie Trun

Galerie de portrait à la Micro-Folie Trun mercredi 3 décembre 2025.

Galerie de portrait à la Micro-Folie

Le Garage, Espace Heller place du Canada, Trun Trun Orne

Début : Mercredi Mercredi 2025-12-03 10:00:00

fin : 2025-12-18 12:30:00

2025-12-03

La Micro-Folie c’est une expérience originale pour aborder et comprendre l’art avec les nouvelles technologies.

Du 7 au 28 janvier à la salle polyvalente d’Occagne

Micro-conférence « Portrait de famille » 14 h 15 h 16 h

Selon les époques, comment les artistes représentent-ils la famille ? Accès libre Tout public.

Ateliers Peinture impressionnistes 10 h 30

Réalisez un portrait en découvrant les techniques impressionnistes. Guidé par un modèle et une palette de couleurs, vous peindrez par petites touches vives, caractéristiques de ce mouvement artistique. Sur inscription Tout public.

Ateliers Dessin 10 h 30

Initiez-vous au portrait avec crayon et fusain. Sur inscription Ado-Adulte. .

Le Garage, Espace Heller place du Canada, Trun Trun 61160 Orne Normandie +33 6 80 58 04 09 micro.folie@argentan.fr

