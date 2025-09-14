Galerie des Corsaires duo d’improvisation Bayonne

Galerie des Corsaires duo d'improvisation

Galerie des Corsaires duo d’improvisation Bayonne dimanche 14 septembre 2025.

Galerie des Corsaires duo d’improvisation

16 Rue Pontrique Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14

Date(s) :
2025-09-14

La Galerie des Corsaires se situe dans le Petit Bayonne est accueille un duo d’improvisation le Dimanche 14 Septembre.
De la musique live avec ce duo d’improvisations magique guitare-batterie. Les deux amis se connaissant depuis quelques années déjà, Pascal Ségala à la guitare et  Lutfi Jakfar à la batterie  s’amusent ici en concert, usant de musicalité, de lyrisme, improvisant en s’amusant. Ils s’en donnent à cœur joie, profitant du moindre détail harmonique pour partir sur des contrées musicales et se retrouver sur des thèmes un peu plus écrits.   .

16 Rue Pontrique Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 72 09 23 

English : Galerie des Corsaires duo d’improvisation

German : Galerie des Corsaires duo d’improvisation

Italiano :

Espanol : Galerie des Corsaires duo d’improvisation

L’événement Galerie des Corsaires duo d’improvisation Bayonne a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Bayonne