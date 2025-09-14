Galerie des Corsaires duo d’improvisation Bayonne
16 Rue Pontrique Bayonne Pyrénées-Atlantiques
La Galerie des Corsaires se situe dans le Petit Bayonne est accueille un duo d’improvisation le Dimanche 14 Septembre.
De la musique live avec ce duo d’improvisations magique guitare-batterie. Les deux amis se connaissant depuis quelques années déjà, Pascal Ségala à la guitare et Lutfi Jakfar à la batterie s’amusent ici en concert, usant de musicalité, de lyrisme, improvisant en s’amusant. Ils s’en donnent à cœur joie, profitant du moindre détail harmonique pour partir sur des contrées musicales et se retrouver sur des thèmes un peu plus écrits. .
16 Rue Pontrique Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 72 09 23
