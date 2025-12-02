Galerie du Haut Pavé : Carte Blanche à Aurelie Denis Galerie du Haut Pavé Paris

Concernant les artistes :

Cecile Bicler :

« Je ne dessine que à table, comme un enfant dessinerait à son bureau, sagement par petits bouts. Quand je suis bien concentrée dans l’énergie du dessin, la figure devient abstraite, puis quand j’assemble les dessins finis, ces abstractions redeviennent figures. »

Sébastien Dartout :

« Dans mon atelier très exigu qui est aussi mon lieu de vie, lorsque je travaille à des grands formats, je me retrouve rapidement contraint par l’architecture de la pièce. Dans le même temps, cette contrainte me plaît beaucoup et me permet de prolonger la peinture dans la pièce tout en offrant différents angles de vues. Pour moi, dans l’architecture, un angle est un pli. »

Adrien Lamm :

« Regarder quelque chose de petit, le surplomber, peut paradoxalement, comme dans les jeux d’enfants, nous inviter à le voir comme quelque chose de très grand. Que l’on pense également aux moments où l’on se perd dans la contemplation d’une carte géographique. »

Mot de la Commissaire :

« Au départ, des rencontres. Dans le mot REN CONTRE, il y a « contre », cela va créer une confrontation à l’altérité et une interaction entre les oeuvres des artistes. J’ai choisi ces 3 artistes pour leurs différences plastiques, et pour faire émerger un récit inattendu. Une forme d’espoir, c’est une pensée qui se met en mouvement grâce aux rencontres. »

La Galerie du Haut-Pavé invite Aurélie Denis Commissaire

Avec Cecile Bicler – Sébastien Dartout et Adrien Lamm.

Du mardi 02 décembre 2025 au samedi 20 décembre 2025 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h30 à 18h30

gratuit Tout public.

Galerie du Haut Pavé 3 quai Montebello 75005 Paris

