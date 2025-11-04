Galerie du Haut Pavé : Exposition Cassandre LEPICARD Galerie du Haut Pavé Paris

Ces corps opprimés, Cassandre les a cherchés, en divers lieux. Aussi bien en refuge pour animaux sauvages où l’individu soigné souffre en silence, manipulé par les mains bienveillantes de soigneurs passionnés, que lors de ses multiples passages à la Ménagerie du Jardin des Plantes de Paris. Là-bas, chaque spécimen encapsulé n’est qu’une représentation dénaturée d’une idée du sauvage. La captivité révèle ce qu’il y a de plus humain chez l’animal, affaibli par la monotonie d’une vie cloisonnée. À l’inverse, c’est dans les vastes espaces montagneux ou forestiers que Cassandre part à la rencontre d’un brame, d’une silhouette ou d’un os, là où le paysage et ceux qui le peuplent se fondent en une indomptable densité.

Au cœur de ses peintures, la figure disparaît et le corps se libère. Dépouillé de ses contours, il s’éparpille sur le support, devient une abstraction à la croisée des motifs organiques, végétaux et minéraux. Il se lie à son environnement, n’a plus de limite, plus de frontière. Délivré de sa silhouette, il n’est plus qu’une matière volatile et translucide.

Née en 1997, Cassandre Lepicard habite à Ivry-sur-Seine. Elle est diplômée de la Haute École des Arts du Rhin de Strasbourg (HEAR) en 2022. Elle a participé à plusieurs expositions collectives à Paris et en banlieue (Galerie Akié Arichi, Galerie Nocte, Hublot d’Ivry…). En 2024, elle organise Échos sauvages, exposition collective explorant le rapport entre les artistes et le vivant, à la Tour Orion, à Montreuil. En avril 2025, elle est invitée par Guy Malevez à la résidence Lieux communs à Namur. À l’été 2025, Cassandre est sélectionnée pour la résidence artistique Célébrer les vivant.e.s aux Arches Citoyennes, à Paris. Son travail a été exposé dans Les Vitrines des Arches Citoyennes et a fait l’objet d’une restitution de résidence en septembre 2025.

À travers l’exposition Lisières silencieuses, Cassandre Lepicard s’intéresse à ce qui est tu, méprisé ou ignoré au sein du vivant. La figure animale se développe de manière protéiforme au fil des objets exposés, reliques de moments vécus, d’attentes, de regards croisés. Recouvert d’un substrat cireux, voile pur et sensuel aux allures de chair humaine qui engloutit tout sur son passage, l’animal se fige. Englué dans cette pellicule translucide, l’os est capturé et l’image est enfermée pour l’éternité dans ce simulacre d’ambre séculaire.

Du mardi 04 novembre 2025 au samedi 29 novembre 2025 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h30 à 18h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Galerie du Haut Pavé 3, quai Montebello 75005 Paris

