Galerie du Haut Pavé : Exposition d’Anissa Tavara Galerie du Haut Pavé Paris

Concernant l’Artiste :

Les œuvres présentées résultent d’un processus de traduction matérielle dans lequel la forme n’est pas représentée, mais physiquement conservée. Des structures spatiales sont transférées vers un état de surface par la contraction contrôlée d’un médium biologique, dans un processus irréversible, sans perdre leur continuité matérielle. La profondeur n’apparaît pas comme illusion ou représentation, mais comme condensation : densité, opacité et différenciation tonale au sein d’un état de surface comprimé. Le matériau agit comme un dispositif de stockage d’évènements physiques.

L’image n’est pas composée, mais produite. Ce qui devient visible est le résultat de transformations précises au cours desquelles le comportement du matériau se déploie dans le temps. La couleur et la luminosité ne procède pas d’un ajout, mais de la forme et de relations spatiales. Ce qui apparaît comme dégradé, champ ou concentration est la trace d’un évènement physique. Chaque œuvre fonctionne comme le protocole d’un état matériel spécifique.

Situées entre objet et image, les œuvres échappent aux catégories établies et se comprennent comme des objets images: ni peinture ni sculpture, mais des états où surface et volume coïncident. L’image ne renvoie pas à un extérieur, mais persiste comme le résidu d’un processus dans lequel forme, profondeur et matière ne convergent jamais complétement.

Le sens n’émerge ni du symbole ni du récit, mais de la logique propre du matériau. Au sein de ce langage visuel réduit, la question se déplace de ce que montre une image vers les conditions de son apparition — et vers ce qui subsiste lorsque la représentation est remplacée par la transformation.

Née à Hambourg, en Allemagne, en 1992, Anissa Tavara est titulaire d’un diplôme en ingénierie ainsi qu’en beaux-arts et a achevé sa formation artistique à la Hochschule für bildende Künste Hamburg en 2025, incluant un séjour d’échange à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris (2024). Elle vit et travaille à Hambourg.

Dans sa pratique artistique, Anissa Tavara explore les tensions entre abstraction numérique et incarnation matérielle. Son travail repose sur une approche matérielle et formelle, centrée sur les biomatériaux à base d’algues et leurs propriétés temporelles et physiques. Sa pratique est interdisciplinaire, s’intéressant particulièrement aux intersections entre art, science et technologie.

Au cœur de son travail se trouvent des processus de traduction : entre objet et image, entre logiques analogiques et numériques, et entre contrôle et autonomie matérielle. De cette investigation, Anissa Tavara a développé une technique unique basée sur le rétrécissement contrôlé de biopolymères, qui transfère l’information spatiale dans des biofilms plats. La profondeur n’est pas simulée mais codée matériellement(brevet déposé). Les œuvres résultantes se situent entre l’image et l’objet et échappent aux catégories traditionnelles. Anissa Tavara les qualifie d’object images : ni peinture ni sculpture, mais des états où surface, volume et processus matériel convergent.

Les œuvres d’Anissa Tavara ont principalement été exposées en Allemagne, notamment au Haus der Kunst de Munich (2024) ainsi qu’au Künstlerhaus und Stadtgalerie Lauenburg (2023). Elle a également dirigé des ateliers sur les biomatériaux à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris et aux Deichtorhallen de Hambourg (2024). En 2024, elle a reçu le Deutschlandstipendium pour performances exceptionnelles.

http://anissatavara.com

Du mardi 10 mars 2026 au samedi 04 avril 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h30 à 18h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-10T15:30:00+01:00

fin : 2026-04-04T21:30:00+02:00

Galerie du Haut Pavé 3, quai Montebello 75005 Paris

https://www.haut-pave.org https://www.facebook.com/p/Galerie-du-Haut-Pav%C3%A9-100057101814316/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Galerie-du-Haut-Pav%C3%A9-100057101814316/?locale=fr_FR



