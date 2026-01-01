Galerie du Haut Pavé : Exposition Slava VORONTSOV Galerie du Haut Pavé Paris

Slava Vorontsov (né en 1987, URSS) est un artiste contemporain vivant et travaillant à Paris. Né au-dessus du cercle arctique à Tazovsky, dans la région de Tioumen, il a grandi dans une famille d’artistes et est l’arrière-petit-fils du peintre réaliste russe Vassili Vereshchaguine.

Après avoir étudié la peinture dans une école d’art, il a développé une pratique multidisciplinaire couvrant l’art urbain, le graffiti, le tatouage, le design de mode, la pochette d’albums et la production de clips musicaux, tout en sortant 15 albums solo de hip-hop. Contraint de quitter la Russie en 2023, il s’est installé en France et se concentre désormais principalement sur la peinture grand format.

Son travail combine expressionnisme abstrait, figuration et naïveté, s’appuyant sur l’anthropologie, la neurophilosophie, l’imagerie religieuse et les thèmes de la guerre, de l’exil et de la transformation. Il développe une approche personnelle qu’il définit comme trans-abstractionnisme, où la peinture devient à la fois un geste émotionnel et une expérience transcendante.

Il est attiré par les contrastes, tant dans le sujet que dans la technique. Ses peintures explorent souvent des thèmes viscéraux et provocateurs, notamment l’imagerie scatologique, la sexualité, la culture rock, le symbolisme du tatouage et les figures mythologiques. Ces éléments sont entremêlés avec un symbolisme inconscient, donnant lieu à des compositions complexes et à plusieurs niveaux qui confrontent les expériences humaines fondamentales. Son utilisation de l’expressionnisme abstrait sert également de canal symbolique pour l’idéologie punk, l’anarchisme, la démocratie et la liberté d’expression, traduisant une attitude rebelle et non-conformiste en un langage visuel.

Bien que la peinture reste le médium central de sa pratique, il travaille également avec le dessin, la sculpture et la création d’objets, élargissant ainsi son langage visuel et matériel. S’identifiant à la tradition de l’art brut, Vorontsov met l’accent sur la matérialité brute, l’instinct et l’intensité. En 2025, il a obtenu son diplôme de l’École des Beaux-Arts de Pa ris (Programme Hédodote). Ses œuvres sont conservées dans des collections privées en France, en Italie, aux États-Unis, en Espagne, en Estonie et en Russie. Au fil des années, il a vécu et travaillé à Moscou, Prague, Tbilissi, Florence et Los Angeles.

L’exposition personnelle NOUVEAU FAUVE de Slava Vorontsov met l’accent sur la peinture abstraite expressionniste, tout en présentant également des œuvres graphiques et des sculptures. Les couleurs et les gestes établissent un pont entre les générations d’artistes, en résonnance avec l’héritage du fauvisme et de la galerie Haut-Pavé, où Matisse et Dufy ont exposé en 1954. Ce « nouveau fauve » propose une vision contemporaine de ce mouvement.

Les œuvres s’inspirent des recherches anthropologiques de l’artiste, explorant l’humain comme partie intégrante de la force animale de la nature – destructrice ou créatrice. La pièce centrale, Résurrection du Nouveau Fauve (2025, peau d’animal sauvage sur châssis, 60,5 x 75,5 cm, Paris) peut se lire comme une métaphore de la guerre et de la violence latente de l’humanité

La peau de l’animal devient alors un signe d’identification sacrée, incarnant la puissance et la fragilité naturelles de l’homme…

Slava Vorontsov a terminé en 2025 le programme Hérodote des Beaux-Arts de Paris, qui permet à des artistes en exil non francophones de reprendre contact avec le monde de l’art et de l’enseignement supérieur.

Du mardi 06 janvier 2026 au samedi 31 janvier 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h30 à 18h30

gratuit Tout public.

Galerie du Haut Pavé 3, quai Montebello 75005 Paris

https://www.haut-pave.org https://www.facebook.com/p/Galerie-du-Haut-Pav%C3%A9-100057101814316/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Galerie-du-Haut-Pav%C3%A9-100057101814316/?locale=fr_FR



