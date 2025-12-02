Galerie-exposition Voyage en Outrebois Galerie éphémère Tournus

Galerie-exposition Voyage en Outrebois

Galerie éphémère 72 Rue de la République Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-02

Je serai une nouvelle fois ravi de vous rencontrer pour partager en votre compagnie un nouveau voyage xylosophique .

La matière, la transparence, la couleur, le sourire, la joie, l’évasion… et toujours le verre de l’amitié .

Galerie éphémère 72 Rue de la République Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté yves@outrebois.art

English : Galerie-exposition Voyage en Outrebois

L’événement Galerie-exposition Voyage en Outrebois Tournus a été mis à jour le 2025-11-27 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II