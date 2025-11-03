Galerie le Partage Exposition Andreea Gherghinesco Gien

Galerie le Partage Exposition Andreea Gherghinesco

Exposition Andreea Gherghinesco

L’artiste loiretaine, installée à Ouzouer-sur-Trézée, avait marqué les esprits avec ses singuliers chats qu’elle a su rendre plus humains qu’humains. Elle tourne aujourd’hui cette page féline pour d’autres séries, moins oniriques et surréalistes mais tout aussi touchantes.

Pour sa nouvelle exposition, que la peintre a nommée Beyond , ce sont vers d’autres univers qu’Andreea Gherghinesco propose d’emmener les spectateurs.

Place à une facture plus symboliste donc, mais avec toujours ce soin donné aux couleurs fauves. Les personnages humains cette fois se perdent dans des paysages qui peuvent être aussi inquiétants qu’apaisants. Les scènes symbolistes, interrogent les notions de limites qui nous sont propre. .

