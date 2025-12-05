Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Galerie l’Orangerie Exposition collective de Noël Galerie L’Orangerie Sauvigney-lès-Gray

Galerie l’Orangerie Exposition collective de Noël Galerie L’Orangerie Sauvigney-lès-Gray vendredi 5 décembre 2025.

Galerie l’Orangerie Exposition collective de Noël

Galerie L’Orangerie 32 Grande Rue Sauvigney-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 14:00:00
fin : 2025-12-07 19:00:00

Date(s) :
2025-12-05

La galerie L’Orangerie à Sauvigney Lès Gray vous invite une exposition collective de Noël avec 19 artistes.   .

Galerie L’Orangerie 32 Grande Rue Sauvigney-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 50 31 25  orangerie.charmoiselle@gmail.com

English : Galerie l’Orangerie Exposition collective de Noël

German : Galerie l’Orangerie Exposition collective de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Galerie l’Orangerie Exposition collective de Noël Sauvigney-lès-Gray a été mis à jour le 2025-11-14 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY