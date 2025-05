Exposition – Dessine-moi le monde – Galerie M Paris, 28 mai 2025, Paris.

De Zao&Her aux P’tites têtes, c’est un dialogue entre les deux artistes, Sara Bessadi et Loup Pélissier, qu’invite à découvrir l’exposition Dessine-moi le monde.

Tous deux déploient leur créations dans des univers fortement marqués par le monde de l’enfance et développent une iconographie faussement dérivée de l’art brut.

Imprégné.e.s par le street-art, de par les fresques murales qu’il et elle réalisent, ielles diversifient leurs approches et leurs techniques respectives mais partagent l’un et l’une des valeurs humanistes que leur travaux transmettent avec poésie, humour et tendresse.

Du mercredi 28 mai 2025 au dimanche 01 juin 2025 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Galerie M 18 rue Lally-Tollendal 75019 Paris

https://www.facebook.com/GalerieMParisExpos/

Cette exposition présente deux artistes aux univers singuliers, rapprochés par les valeurs que leurs travaux incarnent…