Galerie nationale du design│Visite guidée thématique La complète Galerie nationale du design De la Manufacture au quartier créatif Galerie nationale du design Saint-Étienne

Informations pratiques

Saint-Étienne

Galerie nationale du design│Visite guidée thématique La complète Galerie nationale du design De la Manufacture au quartier créatif

Galerie nationale du design Esplanade Jacques Bonnaval Saint-Étienne Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

Profitez d’une expérience entre design, architecture et découverte du paysage.

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Galerie nationale du design Esplanade Jacques Bonnaval Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 49 74 70

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English :

Enjoy an experience that blends design, architecture, and exploring the landscape.

L’événement Galerie nationale du design│Visite guidée thématique La complète Galerie nationale du design De la Manufacture au quartier créatif Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-07-10 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès