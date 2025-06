Galerie Rives de Loire / Logis Renaissance programme Couleurs Parasols Ancenis-Saint-Géréon 8 juillet 2025 10:00

Début : 2025-07-08 10:00:00

fin : 2025-08-03 19:00:00

2025-07-08

2025-07-22

2025-08-12

2025-08-26

La galerie Rives de Loire et le Logis Renaissance du château ouvrent leurs portes pour un ensemble d’exposition

Les expositions se dérouleront tout l’été:

7 juillet au 20 juillet « Présence » par Dominique Allard

22 juillet au 3 août « Uni vers l’uni » par Régis Noël et Jérôme Gourdon

12 août au 24 août « Trouvailles Fantastiques » par Stéphanie Varnava

26 août au 7 septembre une exposition de Serge Collineau .

21 Rue du Pont

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 06 96 contact@pari-asso.fr

English :

The Rives de Loire gallery and the château’s Logis Renaissance open their doors for a series of exhibitions

German :

Die Galerie Rives de Loire und das Renaissance-Logis des Schlosses öffnen ihre Türen für eine Reihe von Ausstellungen

Italiano :

La galleria Rives de Loire e il Logis Renaissance del castello aprono le loro porte per una serie di esposizioni

Espanol :

La galería Rives de Loire y el Logis renacentista del castillo abren sus puertas a una serie de exposiciones

