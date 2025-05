MICHEL MOUFFE / Les Fusillés de Formentera, « À las cinco de la tarde » – Galerie Saint Séverin Paris, 7 juin 2025, Paris.

Michel Mouffe est un artiste belge né en 1957. Il vit et travaille à Bruxelles (BE), Poët-Laval (FR) et Formentera (ES). Il expose pour la première fois en 1983, après une résidence dans une maison construite par Le Corbusier.

Ces toiles colorées presque abstraites cachent au regardeur pressé le témoignage de Michel Mouffe. Il faut un peu de temps pour voir apparaître les visages des fusillés de l’île de Formentera. Par ses portraits dessinés d’après leur photo, l’artiste redonne vie à ces effacés de l’histoire de la guerre d’Espagne dont les corps n’ont pas été rendu aux familles, avant de les recouvrir de peinture. Dans cette série nommée « A las cinco de la tarde » – en écho à un poème de Federico Garcia Lorca fusillé lui aussi – chaque toile porte le prénom et le nom d’un disparu.

Avec le soutien de Art, Culture et Foi / Paris.

Avec le commissariat de Frère Marc Chauveau.

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

Site accessible pour les personnes en fauteuil en autonomie.

Tout public.

Galerie Saint Séverin 10 rue du Cloître-Notre-Dame 75004 Paris

+33676007768 clementine.michaud@gparis.fr

