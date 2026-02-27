GALERIE SOLIDAIRE Montpellier

GALERIE SOLIDAIRE

2 Place Pétrarque Montpellier Hérault

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Le samedi 07 mars 2026 , la Salle Pétrarque, située en plein cœur de l’écusson (à 5 minutes du Musée Fabre), se transforme en une véritable Galerie Solidaire.

Organisé par l’association Kiwanis Voices Montpellier, cet événement vous invite à plonger le temps d’une journée dans une exposition éphémère où se rencontrent de multiples formes d’art.

Le samedi 07 mars 2026 , la Salle Pétrarque, située en plein cœur de l’écusson (à 5 minutes du Musée Fabre), se transforme en une véritable Galerie Solidaire.

Organisé par l’association Kiwanis Voices Montpellier, cet événement vous invite à plonger le temps d’une journée dans une exposition éphémère où se rencontrent de multiples formes d’art.

L’intégralité des bénéfices de cette journée sera reversée au profit de la recherche contre les maladies rares chez l’enfant.

Le programme se divise en deux temps forts

L’après-midi (de 13h à 19h)

L’après-midi est dédiée aux plus jeunes avec des ateliers créatifs proposés gratuitement (nombre de places limité, l’inscription des enfants est obligatoire via le lien ci-dessous)

La soirée (à partir de 19h)

Dès 19h, place à un Gala de Charité !

Au programme des animations musicales exclusives, un buffet dînatoire convivial, une tombola et de nombreuses autres surprises.

Cet événement en soirée est payant et se fait uniquement sur réservation via le lien ci-dessous.

Informations Pratiques

● Date Samedi 07 mars 2026, de 13h à 22h.

● Lieu Salle Pétrarque, 2 Pl. Pétrarque, 34000 Montpellier.

● Billetterie et Inscriptions Scannez simplement le QR code sur l’affiche ou via le lien suivant https://linktr.ee/galadecharite.mtp

● Tarifs 5€ pour les moins de 7 ans, 8€ pour les -18 ans et étudiants, 12€ pour les adultes.

● Réseaux sociaux Suivez l’événement sur Instagram @kiwanis_mtp et @gala_de_charite_mt .

2 Place Pétrarque Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Saturday, March 07, 2026, the Salle Pétrarque, located in the heart of the city’s écusson (5 minutes from the Musée Fabre), will be transformed into a veritable Galerie Solidaire.

Organized by the Kiwanis Voices Montpellier association, this one-day event invites you to immerse yourself in an ephemeral exhibition where multiple art forms come together.

L’événement GALERIE SOLIDAIRE Montpellier a été mis à jour le 2026-02-24 par 34 OT MONTPELLIER