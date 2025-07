Galerie Spot 72 Exposition d’Art Urbain Le Mans

Galerie Spot 72 Exposition d’Art Urbain Le Mans samedi 19 juillet 2025.

Galerie Spot 72 Exposition d’Art Urbain

11 rue Pasteur Le Mans Sarthe

Début : 2025-07-19 15:00:00

fin : 2025-09-27 19:00:00

2025-07-19

La Galerie Spot 72 située 11 rue Pasteur, présente les oeuvres de plus de 35 artistes de Street Art. Plus de 130 oeuvres à découvrir sur des supports des plus originaux.

La Galerie Spot 72 est ouverte tous les vendredis et samedis de 15H à 19H avec présentation des artistes et des oeuvres.

Un catalogue sur place vous permet de mieux connaître les artistes, les oeuvres exposées et les techniques utilisées.

Une collection de plus de 60 oeuvres réalisées sur Vinyles noirs, blancs, roses ou transparents est à découvrir.

Un catalogue spécifique Vinyles est à votre disposition. .

11 rue Pasteur Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 7 67 48 51 54 associationaagr@gmail.com

English :

Galerie Spot 72, 11 rue Pasteur, presents works by over 35 Street Art artists. More than 130 works to discover on the most original supports.

German :

Die Galerie Spot 72 in der 11 rue Pasteur zeigt die Werke von mehr als 35 Street-Art-Künstlern. Mehr als 130 Werke sind auf den originellsten Trägern zu entdecken.

Italiano :

La Galerie Spot 72, situata all’11 di rue Pasteur, presenta il lavoro di oltre 35 artisti di Street Art. Più di 130 opere da scoprire sui supporti più originali.

Espanol :

La Galerie Spot 72, situada en el 11 rue Pasteur, presenta la obra de más de 35 artistas de Street Art. Más de 130 obras para descubrir en los soportes más originales.

