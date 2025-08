Exposition collective « CONJURATIONS_Fétiches & Totems en Aliénocène » Galerie Talmart Paris

L’invitation à cette exposition est de la nature d’une ellipse narrative et d’un fragment de papier qu’on enfouit dans une bouteille à la mer avec l’espoir qu’elle trouve un jour à émerger des eaux par hasard avec le secret espoir de la providence.

Cette exposition qui est à pénétrer en impie et en s’y délestant de nos « lumières » et épistémès calcifiées prend des allures de cabinet de curiosités et est constituée de pièces, d’offrandes qui sont autant d’énigmes à déceler, d’artefacts chargés de récits humains et non humains au pluriel. Des pièces rassemblées intuitivement qui polyphoniquement disaient tant pour nous avec l’espoir qu’elles diront autant pour vous.

De cet asile, semblent exhumer des savoirs et charmes cosmiques, semble psalmodier des litanies et des stances de conjuration qui esquissent des à-venir et des ritualités reconfigurées, expurgées de ce qui assèche, cristallise, sanctuarise et condamne.

Tout y est intriqué – symboles syncrétiques, suggestions et appâts aux ressentis – tout y est murmuré et célèbre les langages mineurs et de la marge – la beauté vénéneuse.

Avec : Alex Ayivi, Anna de Castro Barbosa, Anna Safiatou Touré, Béatrice Guilleman, Carlota Sandoval Lizarralde, Elise Peroi, Emile Degorce-Dumas, Frédéric Choffat & Caroline Andrin, Galatée Deschamps, Jean-Pierre Rostenne, Luna-Isola Bersanetti, Rachel Labastie, Raphaël Emine, Robin Wen, Thomas Garnier, Sofi van Saltbommel

Le Centre Wallonie-Bruxelles vous invite à découvrir les œuvres des 16 artistes à l'occasion de sa nouvelle exposition collective de rentrée à la Galerie Talmart.

Du jeudi 04 septembre 2025 au mercredi 24 septembre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Galerie Talmart 22 rue du Cloître Saint-Merri 75004 Paris

https://cwb.fr/agenda/exposition-collective-conjurations-fetiches-a-la-galerie-talmart +33153019696 info@cwb.fr