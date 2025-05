Exposition Noriko Fuse – Galerie Univer / Colette Colla PARIS 11, 15 mai 2025, PARIS 11.

Le geste de Noriko Fuse est guidé par la ligne. Travaillée à la manière d’une écriture calligraphique, la ligne structure ses toiles et ses monotypes en insufflant un rythme organique à la composition. Fines et légères ou plus appuyées, ces traces libres paraissent douées d’une vie propre, vibrantes et fugitives à la surface de l’œuvre. Elles délimitent des espaces ouverts, dessinant des paysages intérieurs épurés qui évoquent tour à tour le cycle des saisons et les métamorphoses silencieuses de la nature. Par de subtiles superpositions de matières et de formes, Noriko Fuse fait dialoguer le vide et le plein au sein de ses compositions. Il en résulte une poésie visuelle qui invite le regard à un voyage contemplatif, dans le silence lumineux de ses paysages intérieurs.

Du jeudi 15 mai 2025 au samedi 21 juin 2025 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Galerie Univer / Colette Colla 6 cité de l’ameublement 75011 PARIS 11

À la galerie Univer / Colette Colla, du 15 mai au 21 juin 2025, Noriko Fuse présente ses peintures et ses monotypes les plus récents.