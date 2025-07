« Femmes Indéfinissables » : Une exposition collective autour des tensions entre identité, regard et représentation Galerie Variation Paris

L’Association Plus Trois a le plaisir d’annoncer sa prochaine exposition collective : « Femmes Indéfinissables », un projet artistique qui invite à réfléchir sur les mécanismes de définition, d’assignation et de représentation à l’œuvre dans nos sociétés contemporaines.

À une époque où les notions de « liberté », « émancipation » et « diversité » semblent omniprésentes dans le discours public, ce projet interroge : sommes-nous réellement en train de briser les cadres, ou ne faisons-nous que redessiner de nouvelles frontières sous d’autres formes ? Quand la déconstruction devient norme, ne risque-t-elle pas, à son tour, de produire ses propres règles et injonctions ?

« Femmes Indéfinissables » ne prétend ni représenter une figure idéale de la femme, ni proposer une posture nouvelle à adopter. L’exposition s’inscrit plutôt comme un espace de réflexion libre et mouvant, où l’identité, la création et le regard entrent en tension. Un lieu où la complexité, la pluralité – et parfois la contradiction – deviennent elles-mêmes des formes d’expression.

Les artistes invité·e·s sont appelé·e·s à interroger, détourner ou contester les codes esthétiques et narratifs imposés, y compris ceux qui, sous couvert de progrès, reconduisent des logiques normatives. Lorsque « femme » devient un sujet, qui nomme ? Qui regarde ? Qui est défini·e ?

À travers des médiums variés — peinture, installation, photographie, techniques mixtes ou artisanat traditionnel — chaque œuvre propose un regard, une présence, une absence. Certaines parlent du corps, du symbole, du silence, de la puissance. D’autres préfèrent ne rien dire.

Peut-être que l’indéfinissable ne réside pas dans le refus absolu des étiquettes, mais dans la capacité à les enfiler, les déposer, les détourner — à circuler librement entre elles, sans jamais s’y laisser enfermer.

Du lundi 07 juillet 2025 au dimanche 13 juillet 2025 :

dimanche

de 12h00 à 13h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 12h00 à 18h00

gratuit Public jeunes et adultes.

« Femmes Indéfinissables » est une exposition collective organisée par l'Association Plus Trois, qui explore les représentations, tensions et paradoxes liés à la notion de "féminin" dans nos sociétés contemporaines.

Galerie Variation 26 Rue Duperré 75009 Paris

https://plustroisartasso.com/ plustrois.asso@gmail.com