« Une feuille de papier » : quand l’imaginaire des enfants questionne notre réalité Galerie Variation Paris 4 juillet 2025

Une feuille blanche, un monde entier à inventer

Qu’est-ce qu’une feuille de papier ? Une surface neutre, anodine, mais aussi le tout premier espace d’expression d’un enfant. Elle peut devenir un dessin, un collage, un poème, un rêve, ou rester vide – pleine de promesses.

C’est à partir de cette métaphore simple mais puissante que l’exposition « Une feuille de papier » prend forme. À travers une sélection d’œuvres réalisées par des enfants chinois, guidés par l’artiste Mia-Lu, l’exposition donne à voir un univers riche d’imagination, de spontanéité et d’émotions brutes. Peintures, bandes dessinées, compositions graphiques, textes poétiques : autant de regards juvéniles qui racontent l’enfance, mais aussi la tension entre liberté créative et pression académique.

Loin des clichés exotiques, l’exposition propose un dialogue authentique : oui, les enfants en Chine ont une créativité vive, libre et singulière. Mais trop souvent, cette créativité s’estompe sous le poids des devoirs, des examens, des « matières importantes ». Peu à peu, le crayon est rangé, les mots colorés sont remplacés par des notes chiffrées, et les feuilles blanches cessent d’être des terrains de jeu.

Un regard d’artiste, un geste collectif

Au-delà de cette démarche collective, Mia-Lu partage aussi ses propres explorations du papier – objets hybrides mêlant collages, fragments d’images, écriture, livres faits main – comme autant de tentatives de renouer avec l’élan originel de l’enfance. Dans ses œuvres, l’artiste interroge avec finesse le rôle du papier comme médium, trace, mémoire, matière de résistance.

« Une feuille de papier » devient ainsi un espace de réflexion. Quand une feuille devient « utile », est-elle encore libre ? Quand la créativité s’efface devant les résultats, reste-t-il un espace pour « être soi » ?

Du vendredi 04 juillet 2025 au dimanche 06 juillet 2025 :

dimanche

de 11h00 à 17h00

samedi

de 11h00 à 19h00

vendredi

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-04T22:00:00+02:00

2025-07-04T20:00:00+02:00_2025-07-04T22:00:00+02:00;2025-07-05T12:00:00+02:00_2025-07-05T20:00:00+02:00;2025-07-06T12:00:00+02:00_2025-07-06T18:00:00+02:00

fin : 2025-07-06T20:00:00+02:00

Galerie Variation 26, rue Duperré 75009 Paris

Portée par l’artiste Mia-Lu et un groupe d’enfants, cette exposition propose une réflexion sur la créativité de l’enfance, la liberté d’expression et les tensions entre imagination et réalité éducative.