GalerY éphémère Place Gare à l’Art Tusson

GalerY éphémère

Place Gare à l’Art 1, rue Maussant Tusson Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-18 11:00:00

fin : 2026-09-20 20:00:00

Date(s) :

2026-06-18

.

Place Gare à l’Art 1, rue Maussant Tusson 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 53 13 05 95 associationpan16140@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement GalerY éphémère Tusson a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de tourisme Destination Nord Charente