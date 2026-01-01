Galette-Concert avec l’orchestre du Big-band de l’Aurore La Chapelle-Saint-Luc
Galette-Concert avec l’orchestre du Big-band de l’Aurore La Chapelle-Saint-Luc samedi 17 janvier 2026.
Galette-Concert avec l’orchestre du Big-band de l’Aurore
Restaurant Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc Aube
Tarif : 15 – 15 – 15 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 14:30:00
fin : 2026-01-17 17:00:00
Date(s) :
2026-01-17
Venez découvrir une belle parenthèse musicale pour célébrer la galette des rois…
N’hésitez pas à nous contacter au 03 25 74 62 40 si vous souhaitez réserver ou un tout simplement obtenir quelques informations.
À très bientôt
L’équipe du Sarrail .
Restaurant Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 62 40 contact@lesarrail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Galette-Concert avec l’orchestre du Big-band de l’Aurore La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne