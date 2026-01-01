Galette-Concert avec l’orchestre du Big-band de l’Aurore La Chapelle-Saint-Luc

Galette-Concert avec l’orchestre du Big-band de l’Aurore

Tarif : 15 – 15 – 15 Eur

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-17 14:30:00

fin : 2026-01-17 17:00:00

2026-01-17

Venez découvrir une belle parenthèse musicale pour célébrer la galette des rois…



N’hésitez pas à nous contacter au 03 25 74 62 40 si vous souhaitez réserver ou un tout simplement obtenir quelques informations.



À très bientôt

L’équipe du Sarrail .

Restaurant Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 62 40 contact@lesarrail.fr

