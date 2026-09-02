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Galette dansante Salle Dumas Bar-le-Duc

samedi 9 janvier 2027 · Salle Dumas · Bar-le-Duc

Galette dansante Salle Dumas Bar-le-Duc

Informations pratiques

Début
samedi 9 janvier 2027
Fin
samedi 9 janvier 2027
Heure de début
14:30:00
Lieu
Salle Dumas
Adresse
1 Place Sainte-Catherine
Ville
55000 Bar-le-Duc
Département
Meuse
Tarif
10 Tarif réduit

Bar-le-Duc

Galette dansante

Salle Dumas 1 Place Sainte-Catherine Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR
10
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2027-01-09 14:30:00
fin : 2027-01-09 18:30:00

Date(s) :
2027-01-09

Galette des rois dansante.Adultes
10  .

Salle Dumas 1 Place Sainte-Catherine Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 82 49 72 67  ass.anim.p.agees@orange.fr

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English :

Dancing King’s Cake.

L’événement Galette dansante Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE

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