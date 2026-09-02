Galette dansante Salle Dumas Bar-le-Duc

Informations pratiques

Bar-le-Duc

Galette dansante

Salle Dumas 1 Place Sainte-Catherine Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-01-09 14:30:00

fin : 2027-01-09 18:30:00

Date(s) :

2027-01-09

Galette des rois dansante.Adultes

10 .

Salle Dumas 1 Place Sainte-Catherine Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 82 49 72 67 ass.anim.p.agees@orange.fr

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English :

Dancing King’s Cake.

L’événement Galette dansante Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE