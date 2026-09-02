AGENDA · Bar-le-Duc
Galette dansante Salle Dumas Bar-le-Duc
samedi 9 janvier 2027 · Salle Dumas · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Bar-le-Duc
Galette dansante
Salle Dumas 1 Place Sainte-Catherine Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
10
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2027-01-09 14:30:00
fin : 2027-01-09 18:30:00
Date(s) :
2027-01-09
Galette des rois dansante.Adultes
10 .
Salle Dumas 1 Place Sainte-Catherine Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 82 49 72 67 ass.anim.p.agees@orange.fr
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English :
Dancing King’s Cake.
L’événement Galette dansante Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE
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