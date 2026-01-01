Galette des rois à la bibliothèque Forges-les-Eaux
Galette des rois à la bibliothèque Forges-les-Eaux mercredi 14 janvier 2026.
Galette des rois à la bibliothèque
37 Place Brevière Forges-les-Eaux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14 14:30:00
fin : 2026-01-14 16:30:00
Date(s) :
2026-01-14
Venez partager la galette des rois à la bibliothèque de Forges !
GRATUIT OUVERT A TOUS
La bibliothèque est située au 1er étage de la Mairie .
37 Place Brevière Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 94 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Galette des rois à la bibliothèque
L’événement Galette des rois à la bibliothèque Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux