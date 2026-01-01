Galette des rois à la bibliothèque

Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Début : 2026-01-14 14:30:00

fin : 2026-01-14 16:30:00

2026-01-14

Venez partager la galette des rois à la bibliothèque de Forges !

GRATUIT OUVERT A TOUS

La bibliothèque est située au 1er étage de la Mairie .

37 Place Brevière Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 94 20

English : Galette des rois à la bibliothèque

