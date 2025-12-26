GALETTE DES ROIS AU DROGOL Le Malzieu-Ville
GALETTE DES ROIS AU DROGOL Le Malzieu-Ville dimanche 4 janvier 2026.
GALETTE DES ROIS AU DROGOL
Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville Lozère
Tarif : 2 – 2 – 10 EUR
Début : 2026-01-04 15:00:00
fin : 2026-01-04
Date(s) :
2026-01-04
Le café associatif, Le Drogol, vous invite à partager la galette des rois et célébrer la nouvelle année ! Venez passer une après-midi conviviale et gourmand !
Rendez-vous le dimanche 4 janvier dès 15h00.
L’adhésion à l’association sera nécessaire.
Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie gevaudandco@gmail.com
English :
The café associatif, Le Drogol, invites you to share the galette des rois and celebrate the New Year! Come and spend a convivial and gourmet afternoon!
See you on Sunday, January 4, from 3.00 pm.
Membership of the association is required.
