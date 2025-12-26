GALETTE DES ROIS AU DROGOL

Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville Lozère

Tarif : 2 – 2 – 10 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-04 15:00:00

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2026-01-04

Le café associatif, Le Drogol, vous invite à partager la galette des rois et célébrer la nouvelle année ! Venez passer une après-midi conviviale et gourmand !

Rendez-vous le dimanche 4 janvier dès 15h00.

L’adhésion à l’association sera nécessaire.

Le café associatif, Le Drogol, vous invite à partager la galette des rois et célébrer la nouvelle année ! Venez passer une après-midi conviviale et gourmand !

Rendez-vous le dimanche 4 janvier dès 15h00.

L’adhésion à l’association sera nécessaire. .

Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie gevaudandco@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The café associatif, Le Drogol, invites you to share the galette des rois and celebrate the New Year! Come and spend a convivial and gourmet afternoon!

See you on Sunday, January 4, from 3.00 pm.

Membership of the association is required.

L’événement GALETTE DES ROIS AU DROGOL Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2025-12-26 par 48-OT Margeride en Gévaudan