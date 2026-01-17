Galette des rois de Case Départ à Pompadour, Médiathèque de Pompadour, Arnac-Pompadour

Galette des rois de Case Départ à Pompadour Samedi 24 janvier, 14h30 Médiathèque de Pompadour Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-24T14:30:00+01:00 – 2026-01-24T16:00:00+01:00

Fin : 2026-01-24T14:30:00+01:00 – 2026-01-24T16:00:00+01:00

Médiathèque de Pompadour 44 rue des écoles 19230 Arnac-pompadour Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Nous vous convions à partager un temps de convivialité autour d’une galette des rois et d’un petit jus de fruit. Que vous soyez adhérents ou simplement curieux.se de nous rencontrer. Galette Jeux de société