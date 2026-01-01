Galette des rois d’Eslettes Salle paroissiale Clotilde Eslettes
Salle paroissiale Clotilde 9 Rue des Roses Eslettes Seine-Maritime
Début : 2026-01-11 15:00:00
fin : 2026-01-11 17:00:00
L’association Eglise d’Eslettes Mémoire et Patrimoine vous invite à partager une galette des rois ce dimanche 11 janvier.
Rendez-vous à la salle Clotilde près de l’église.
Réservation obligatoire.
Venez nombreux ! .
Salle paroissiale Clotilde 9 Rue des Roses Eslettes 76710 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 08 82 41 gilbert.colling@wanadoo.fr
