Galette des rois d’Eslettes Salle paroissiale Clotilde Eslettes

Salle paroissiale Clotilde 9 Rue des Roses Eslettes Seine-Maritime

L’association Eglise d’Eslettes Mémoire et Patrimoine vous invite à partager une galette des rois ce dimanche 11 janvier.

Rendez-vous à la salle Clotilde près de l’église.

Réservation obligatoire.

Venez nombreux ! .

Salle paroissiale Clotilde 9 Rue des Roses Eslettes 76710 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 08 82 41 gilbert.colling@wanadoo.fr

