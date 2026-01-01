Galette des Rois du CIQ Canourgues Centre commercial les Canourgues Salon-de-Provence

Galette des Rois du CIQ Canourgues

Mercredi 14 janvier 2026 de 18h30 à 20h. Centre commercial les Canourgues Boulevard Robert Schuman Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Le CIQ Canourgues-Tallagard-Vert Bocage organise son assemblée générale, suivie par un temps convivial autour de la galette des rois.

Centre commercial les Canourgues Boulevard Robert Schuman Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur gerard.travaglia@free.fr

English :

The CIQ Canourgues-Tallagard-Vert Bocage organizes its annual general meeting, followed by a convivial meal of galette des rois.

