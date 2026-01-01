Galette des Rois du CIQ Viougues Guynemer Lurian Maison de la Vie Associative Salon-de-Provence

Galette des Rois du CIQ Viougues Guynemer Lurian

Mardi 13 janvier 2026 de 18h30 à 20h. Maison de la Vie Associative 55 Rue André Marie Ampère Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13 18:30:00

fin : 2026-01-13 20:00:00

Date(s) :

2026-01-13

Le CIQ Viougues-Guynemer-Lurian organise sa réunion mensuelle suivie de la galette des rois.

Renseignements au 06 12 04 10 20 .

Maison de la Vie Associative 55 Rue André Marie Ampère Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 12 04 10 20

English :

The CIQ Viougues-Guynemer-Lurian organizes its monthly meeting followed by a galette des rois.

L’événement Galette des Rois du CIQ Viougues Guynemer Lurian Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme de Salon de Provence