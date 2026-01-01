Galette des rois du CSQS Centre social des Quartiers Sud Istres

Galette des rois du CSQS

Mercredi 21 janvier 2026 à partir de 16h. Centre social des Quartiers Sud Allée Des Magnanarelles Istres Bouches-du-Rhône

Partagez de la galette des rois avec le Centre social des Quartiers Suds ! Qui sera le roi ou la reine cette année ?

Centre social des Quartiers Sud Allée Des Magnanarelles Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 29 50 24 csqs.istres@gmail.com

Share a galette des rois with the Centre social des Quartiers Suds! Who will be king or queen this year?

L’événement Galette des rois du CSQS Istres a été mis à jour le 2025-12-31 par Office de Tourisme d’Istres