Galette des rois du CSQS Centre social des Quartiers Sud Istres mercredi 21 janvier 2026.
Mercredi 21 janvier 2026 à partir de 16h. Centre social des Quartiers Sud Allée Des Magnanarelles Istres Bouches-du-Rhône
Début : 2026-01-21 16:00:00
Partagez de la galette des rois avec le Centre social des Quartiers Suds ! Qui sera le roi ou la reine cette année ?
Centre social des Quartiers Sud Allée Des Magnanarelles Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 29 50 24 csqs.istres@gmail.com
English :
Share a galette des rois with the Centre social des Quartiers Suds! Who will be king or queen this year?
