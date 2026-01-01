Galette des rois du Handball Club de Valréas (HBCV) Complèxe Sportif du Vignarès Valréas

Galette des rois du Handball Club de Valréas (HBCV)

Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas Vaucluse

Début : 2026-01-24 16:00:00

fin : 2026-01-24 21:30:00

2026-01-24

Au programme de cette manifestation: tournoi amical parents/enfants, dégustation de la traditionnelle Galette des rois, match officiel des séniors filles en championnat Pré-nationale à 19h30, animations, etc…

Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net

The program for this event includes a friendly parents/children tournament, traditional Galette des rois tasting, the official match of the senior girls in the Pré-nationale championship at 7.30pm, entertainment and more…

