Galette des rois du quartier Bréquigny Promenade de Scandinavie Rennes Vendredi 9 janvier 2026, 15h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Le bonheur est dans le partage ! Marquons le début d’année 2026 avec une joyeuse tradition.

Nous vous invitons à partager un moment convivial autour de

délicieuses galettes des rois.

**Rejoignez-nous le vendredi 09 janvier 2026 à partir de 15h30.**

Bonne humeur et sourires vous attendent !

Nous vous attendons nombreuses et nombreux.

Qui sera couronné reine ou roi ?

**À très bientôt ! **

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-09T15:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-09T17:30:00.000+01:00

Promenade de Scandinavie Promenade de Scandinavie 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine