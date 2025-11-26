Galette des rois du quartier Bréquigny Promenade de Scandinavie Rennes
Galette des rois du quartier Bréquigny Promenade de Scandinavie Rennes vendredi 9 janvier 2026.
Galette des rois du quartier Bréquigny Promenade de Scandinavie Rennes Vendredi 9 janvier 2026, 15h30 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Le bonheur est dans le partage ! Marquons le début d’année 2026 avec une joyeuse tradition.
Nous vous invitons à partager un moment convivial autour de
délicieuses galettes des rois.
**Rejoignez-nous le vendredi 09 janvier 2026 à partir de 15h30.**
Bonne humeur et sourires vous attendent !
Nous vous attendons nombreuses et nombreux.
Qui sera couronné reine ou roi ?
**À très bientôt ! **
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-09T15:30:00.000+01:00
Fin : 2026-01-09T17:30:00.000+01:00
1
Promenade de Scandinavie Promenade de Scandinavie 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine