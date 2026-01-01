Galette des Rois Ermenonville
Galette des Rois Ermenonville dimanche 11 janvier 2026.
Galette des Rois
1 Rue Radziwill Ermenonville Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-01-11 17:00:00
fin : 2026-01-11
2026-01-11
Venez nombreux pour partager ce premier moment festif de l’année !
️ Dimanche 11 janvier
17h
Bibliothèque municipale 1 rue Radziwill
1 Rue Radziwill Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France
English :
Come one, come all to share this first festive moment of the year!
?? Sunday, January 11
? 17h
? Bibliothèque municipale 1 rue Radziwill
