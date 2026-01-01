Galette des Rois Ermenonville

Galette des Rois Ermenonville dimanche 11 janvier 2026.

Galette des Rois

1 Rue Radziwill Ermenonville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-11 17:00:00
fin : 2026-01-11

Date(s) :
2026-01-11

Venez nombreux pour partager ce premier moment festif de l’année !

️ Dimanche 11 janvier
17h
Bibliothèque municipale 1 rue Radziwill
1 Rue Radziwill Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France  

English :

Come one, come all to share this first festive moment of the year!

?? Sunday, January 11
? 17h
? Bibliothèque municipale 1 rue Radziwill

