Galette des rois et des reines de l’ACAPP Magic Mirrors Istres
Galette des rois et des reines de l’ACAPP
Vendredi 9 janvier 2026 à partir de 17h. Magic Mirrors CEC les heures claires Istres Bouches-du-Rhône
Début : 2026-01-09 17:00:00
Venez partager la galette pour la nouvelle année !
Magic Mirrors CEC les heures claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 22 81 33
English :
Come and share a galette for the new year!
L’événement Galette des rois et des reines de l’ACAPP Istres a été mis à jour le 2025-12-31 par Office de Tourisme d’Istres