Galette des rois et des reines de l’ACAPP Magic Mirrors Istres

Galette des rois et des reines de l’ACAPP

Vendredi 9 janvier 2026 à partir de 17h. Magic Mirrors CEC les heures claires Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-09 17:00:00

fin : 2026-01-09

2026-01-09

Venez partager la galette pour la nouvelle année !

Magic Mirrors CEC les heures claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 22 81 33

English :

Come and share a galette for the new year!

