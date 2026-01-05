Galette des Rois et des Reines Maison de Quartier La Touche Rennes
Entrée libre, sans inscription
Célébrons l’Épiphanie autour de la galette des rois partagée, à la Maison de Quartier La Touche !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-20T14:30:00.000+01:00
Fin : 2026-01-20T16:00:00.000+01:00
https://www.mqlt.fr http://www.mqlt.fr
Maison de Quartier La Touche 6 rue cardinal Paul Gouyon Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35706 Ille-et-Vilaine
contact@mqlt.fr 0299544512