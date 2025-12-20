Galette des rois et présentation des grandes actions LPO en 2026, Talant

Galette des rois et présentation des grandes actions LPO en 2026

15 Rue des Retisseys Talant Côte-d’Or

Début : 2026-01-07 18:30:00

fin : 2026-01-07 20:00:00

2026-01-07

Moment convivial pour commencer la nouvelle année en douceur autour d’une galette des rois (offerte par la LPO BFC) ! Ce sera aussi l’occasion de faire un bilan des enquêtes menées en 2025 et d’en apprendre plus sur les projets, les futurs suivis naturalistes et les grandes actions 2027 de la LPO BFC en Côte-d’Or.

RDV de 19 h à 20 h au local LPO situé au 15, rue des Rétisseys à Talant. Réservation non nécessaire. Il est possible de venir 30 min avant le début de la conférence pour échanger avec les adhérents présents ! .

15 Rue des Retisseys Talant 21240 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté cote-dor@lpo.fr

