Galette des rois et voeux Tayrac

Tayrac Aveyron
Début : Samedi 2026-01-24
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Le comité des fêtes organise la galette des rois, au cours de laquelle la municipalité présentera les vœux.
Tayrac 12440 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 84 62
English :
The festivities committee organizes the galette des rois, during which the municipality will present its greetings.
