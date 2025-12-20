Galette des rois et voeux

Tayrac Aveyron

Début : Samedi 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Le comité des fêtes organise la galette des rois, au cours de laquelle la municipalité présentera les vœux.

Tayrac 12440 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 84 62

The festivities committee organizes the galette des rois, during which the municipality will present its greetings.

