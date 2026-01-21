Galette des rois

Larrivière-Saint-Savin Landes

Tarif : – – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Galette des rois et Karaoké dansant organisé par l’association La Grange. .

Larrivière-Saint-Savin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 87 91 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Galette des rois

L’événement Galette des rois Larrivière-Saint-Savin a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Grenade