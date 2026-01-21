Galette des rois Larrivière-Saint-Savin
Galette des rois Larrivière-Saint-Savin dimanche 25 janvier 2026.
Galette des rois
Larrivière-Saint-Savin Landes
Tarif : – – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : 2026-01-25
Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Galette des rois et Karaoké dansant organisé par l’association La Grange. .
Larrivière-Saint-Savin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 87 91 55
English : Galette des rois
