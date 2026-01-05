Galette des rois Résidence Domitys Orthez

Galette des rois

Résidence Domitys 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-22

fin : 2026-01-22

2026-01-22

15h Concert Rosace et pavillon et Jacques Canet et son complice.

16h Dégustation de la galette des rois accompagnée d’une coupe de champagne .

Résidence Domitys 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00

English : Galette des rois

