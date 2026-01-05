Galette des rois Résidence Domitys Orthez
Galette des rois Résidence Domitys Orthez jeudi 22 janvier 2026.
Galette des rois
Résidence Domitys 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22
fin : 2026-01-22
Date(s) :
2026-01-22
15h Concert Rosace et pavillon et Jacques Canet et son complice.
16h Dégustation de la galette des rois accompagnée d’une coupe de champagne .
Résidence Domitys 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Galette des rois
L’événement Galette des rois Orthez a été mis à jour le 2026-01-02 par OT Coeur de Béarn