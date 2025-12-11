Galette des Rois récréative

Salle de Sainte Radegonde Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-04

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2026-01-04

Spectacle jeune public Petits contes sous la neige de la Compagnie Chuchoconto (histoires en théâtre de papier Pop-Up).

Ateliers créatifs, jeux (coloriages, fabrication d’objets).

Spectacle jeune public Petits contes sous la neige de la Compagnie Chuchoconto (histoires en théâtre de papier Pop-Up).

Ateliers créatifs, jeux (coloriages, fabrication d’objets). .

Salle de Sainte Radegonde Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 58 56 92 lolacie47@gmail.com

English : Galette des Rois récréative

Young-audience show Petits contes sous la neige by Compagnie Chuchoconto (Pop-Up paper theater stories).

Creative workshops, games (coloring, object making).

L’événement Galette des Rois récréative Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-12-09 par OT Villeneuve Vallée du Lot