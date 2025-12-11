Galette des Rois récréative Villeneuve-sur-Lot
Galette des Rois récréative Villeneuve-sur-Lot dimanche 4 janvier 2026.
Galette des Rois récréative
Salle de Sainte Radegonde Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Début : 2026-01-04
fin : 2026-01-04
2026-01-04
Spectacle jeune public Petits contes sous la neige de la Compagnie Chuchoconto (histoires en théâtre de papier Pop-Up).
Ateliers créatifs, jeux (coloriages, fabrication d’objets).
Salle de Sainte Radegonde Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 58 56 92 lolacie47@gmail.com
English : Galette des Rois récréative
Young-audience show Petits contes sous la neige by Compagnie Chuchoconto (Pop-Up paper theater stories).
Creative workshops, games (coloring, object making).
