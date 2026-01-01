Galette des rois Saint-Benoît-du-Sault
Galette des rois Saint-Benoît-du-Sault samedi 17 janvier 2026.
Galette des rois
Place Charles Davet Saint-Benoît-du-Sault Indre
Début : Samedi 2026-01-17 17:00:00
0A l’occasion de la nouvelle année, venez partager la galette des rois!
Vente de galettes des rois sur place (Réservation fortement conseillée); vin chaud, jus de pomme épicé, chocolat chaud à déguster sur place.
Des galettes à gagner au tirage au sort ! (à partir de 17h30). .
Place Charles Davet Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 76 55 93 81
English :
0Because it’s a new year, come and share the galette des rois!
