Galette des rois Saint-Benoît-du-Sault

Galette des rois

Place Charles Davet Saint-Benoît-du-Sault Indre

Début : Samedi 2026-01-17 17:00:00

fin : 2026-01-17

2026-01-17

0A l’occasion de la nouvelle année, venez partager la galette des rois!

Vente de galettes des rois sur place (Réservation fortement conseillée); vin chaud, jus de pomme épicé, chocolat chaud à déguster sur place.

Des galettes à gagner au tirage au sort ! (à partir de 17h30). .

Place Charles Davet Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 76 55 93 81

0Because it’s a new year, come and share the galette des rois!

