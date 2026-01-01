GALETTE DES ROIS Rue du Château Saint-Élix-le-Château
dimanche 18 janvier 2026.
GALETTE DES ROIS
FOYER RURAL Saint-Élix-le-Château Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18 15:00:00
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-18
le foyer rural organise la fête de la Galette des Rois a Saint Elix Le Château
au foyer rural de Saint Elix .
Rue du Château FOYER RURAL Saint-Élix-le-Château 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 87 17 87 foyerrural.stelixlechateau@gmail.com
English :
the Foyer Rural organizes the Galette des Rois festival in Saint Elix Le Château
L’événement GALETTE DES ROIS Saint-Élix-le-Château a été mis à jour le 2026-01-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE