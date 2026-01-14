Galette des Sarah du quartier Bréquigny ! Place Sarah Bernhardt Rennes
Galette des Sarah du quartier Bréquigny ! Place Sarah Bernhardt Rennes Samedi 17 janvier, 14h00 Ille-et-Vilaine
Les Sarah vous invitent à partager un moment convivial, autour de la galette des rois.
** Qui sera couronné Reine ou Roi ? **
**Rejoignez-nous place Sarah Bernhardt**
**le samedi 17 janvier 2026 à partir de 14h00.**
Bonne humeur et sourires vous attendent !
Nous vous attendons nombreuses et nombreux.
**À très bientôt ! **
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-17T14:00:00.000+01:00
Fin : 2026-01-17T16:30:00.000+01:00
Place Sarah Bernhardt Square Sarah Bernhardt rennes Bréquigny Rennes 35032 Ille-et-Vilaine