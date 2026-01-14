Galette des Sarah du quartier Bréquigny ! Place Sarah Bernhardt Rennes Samedi 17 janvier, 14h00 Ille-et-Vilaine

Les Sarah vous invitent à partager un moment convivial, autour de la galette des rois.

** Qui sera couronné Reine ou Roi ? **

**Rejoignez-nous place Sarah Bernhardt**

**le samedi 17 janvier 2026 à partir de 14h00.**

Bonne humeur et sourires vous attendent !

Nous vous attendons nombreuses et nombreux.

**À très bientôt ! **

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-17T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-17T16:30:00.000+01:00

Place Sarah Bernhardt Square Sarah Bernhardt rennes Bréquigny Rennes 35032 Ille-et-Vilaine



