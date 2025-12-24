Galette et animations pour le Dry January à la Maison de santé, Maison de Santé de Bellevue Nantes
Galette et animations pour le Dry January à la Maison de santé, Maison de Santé de Bellevue Nantes jeudi 8 janvier 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-01-08 16:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
La Maison de santé de Bellevue vous invite à venir partager une galette,et participer à des animations autour du Dry January- Défi de janvier Jeudi 8 janvier16h-18hentrée libre
Maison de Santé de Bellevue Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
Afficher la carte du lieu Maison de Santé de Bellevue et trouvez le meilleur itinéraire